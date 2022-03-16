США зі союзниками створили робочу групу для "полювання" за активами російських олігархів

Країни збиратимуть і ділитимуться інформацією про російських олігархів з метою введення санкцій, заморожування та арешту активі, а також судового переслідування.

США та їхні союзники 16 березня утворили багатосторонню робочу групу для боротьби з російськими олігархами.

Як повідомляє Reuters, це питання під час віртуальної зустрічі з міністром фінансів США Джанет Йеллен і генеральним прокурором Мерріком Гарлендом обговорили представники Європейської комісії, Австралії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії та Великобританії.

Держави збиратимуть і ділитимуться інформацією про російських олігархів для подальшого введення санкцій, заморожування та арешту активів, а також судового переслідування.

Сполучені Штати оприлюднили список, у яких входить 50 осіб. Серед них - президент РФ Володимир Путін і міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Нагадаємо, у ЗМІ 16 березня з'явилася інформація, що адміністрація Джо Байдена працює над посиленням санкцій на прохання Президента Зеленського.

15 березня Євросоюз опублікував перелік фізичних і юридичних осіб, які потрапили до четвертого пакету санкцій проти Росії.