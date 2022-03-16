Президент України також запропонував створити міжнародне обʼєднання країн U-24, яке б за добу надавало всю необхідну допомогу державам, проти яких розвʼязали конфлікти.

Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США. Він уже традиційно закликав закрити небо над Україною від ворожої авіації та виступив із ініціативою створення міжнародного обʼєднання, яке б оперативно допомагало країнам в конфліктах і різних лихах.

На початку промови президент зазначив, що звертається до американських друзів із Києва – міста, яке зазнає ракетних та аіаційних ударів. Але не здається.

"І навіть жодної хвилини не думало здаватися! Як і десятки інших міст і громад нашої держави, які опинилися в умовах найстрашнішої війни з часів Другої світової війни. Маю честь вітати вас від імені Українського народу, хоробрих і свободолюбивих людей. Які вісім років протистоять агресії Росії", – підкреслив він.

Зеленський заявив, що зараз вирішується доля нашої держави та народу. Вирішується, чи будуть українці вільними. Чи збережуть демократію.

Росія не просто атакувала землю України, а пішла в наступ проти цінностей. Кинула танки та літаки про свободи українців, проти права вільно жити та самостійно обирати майбутнє, зазначив він.

Фото: EPA/UPG

"Пані та панове! Американці! В своїй величній історії ви маєте сторінки, які дозволять вам зрозуміти українців. Зрозуміти нас зараз. Коли це потрібно найбільше. Згадайте Перл-Харбор. Страшний ранок 7 грудня 41-го року. Коли ваше небо було чорним від атакуючих вас літаків. Згадайте 11-те вересня. Страшний день 2001 року, коли зло намагалося перетворити ваші міста у поле битви. Коли були атаковані невинні люди. Атаковані з повітря. Так, як ніхто не чекав. Так, як ви не могли це зупинити. Наша держава переживає це щоденно! Щоночі! Протягом вже трьох тижнів!", – підкреслив він.

Зеленський заявив, що Росія перетворила українське небо на джерело смерті для тисяч людей. Російські війська вже випустили по Україні майже тисячу ракет. Незліченну кількість авіабомб. Вони використовують дрони, щоб прицільніше вбивати.

"І ми просимо про відповідь. Про відповідь від світу. Про відповідь на терор. Хіба це завелике прохання? Створити над Україною безпольотну зону – це врятувати людей. Гуманітарну безпольотну зону. Умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста. Якщо це – забагато, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо. С-300 та інші подібні системи", – зазначив президент.

Зеленський додав, що літаки, які можуть допомогти Україні та всій Європі, є. Але вони на землі, а не в небі. Вони не захищають.

"Я маю мрію", – ці слова відомі кожному з вас. Сьогодні я можу сказати: я маю потребу. Потребу у захисті нашого неба. Потребу у вашому рішенні. У вашій допомозі. І це означатиме рівно те саме. Те саме, що відчуваєте ви. Коли чуєте: I have a dream", – підкреслив він.

Президент висловив вдячність США за вагому підтримку, зброю, амуніцію, фінанси, навчання.

"Проте, зараз, у найчорніший час для нашої держави, для всієї Європи, я закликаю вас до більшого! Нові пакети санкцій потрібні щотижня. Доти, доки російська військова машина не зупиниться. Потрібні обмеження для усіх на кому тримається цей несправедливий режим. Ми пропонуємо Сполученим Штатам внести у санкційні списки усіх політичних осіб Російської Федерації, які залишаються на офіційних посадах і не розривають звʼязків з тими, хто відповідальний за агресію проти України. Від депутатів Держдуми – до останнього чиновника, якому не вистачає моралі, щоб порвати з державним терором", – закликав президент.

Він вважає, що всі американські компанії повинні вийти з Росії. Залишити цей ринок, залитий нашою кровʼю.

Фото: EPA/UPG

"Пані та панове – члени Конгресу! Проявіть лідерство! Якщо у вас у виборчих округах є компанії, які спонсорують російську військову машину, залишаючи бізнес в Росії... Ви маєте тиснути. Щоб російська держава не отримувала жодного долару, які вона витрачає на руйнуацію України. На руйнацію Європи. Усі американські порти мають бути закриті для російських товарів та кораблів. Мир – важливіше прибутку. І ми маємо разом захищати цей принцип в усьому світі", – зазначив президент.

Зеленський також запропонував створити нове обʼєднання – U-24. United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно.

"За 24 години надавати усю необхідну допомогу. Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку. Політичну підтримку. Фінанси. Усе, що необхідно, щоб зберегти мир. Щоб зберегти життя. Окрім цього, таке обʼєднання могло би надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи. Хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії", – зазначив президент України.

Нагадаємо, що Україна просить закрити небо з першого дня війни. Росія скидає на мирних мешканців бомби та пускає крилаті ракети. Захід відповідне рішення ухвалювати не хоче, кажучи, що залучення іноземних пілотів до збиття російської авіації означатиме вступ інших держав до війни з Росією.

Україна сама знайшла протиракетну оборону і готова віддати за неї останні гроші, але Захід усе ще не ухвалює рішенняВлада держави самостійно знайшла пілотів для літаків, фахівців для яких не мала, і самостійно знайшла літаки, для яких пілоти були.