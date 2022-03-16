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Сенат США засудив Путіна як воєнного злочинця

Резолюція була підтримана одноголосно сенаторами обох партій.

Сенат США засудив Путіна як воєнного злочинця
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, що засуджує президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця. Документ був підтриманий сенаторами обох партій, передає Reuters.

Резолюція, що була представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, закликала Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі та інші країни націлюватись на російських військових у будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення Росії в Україну.

«Всі ми в цій залі об'єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб заявити, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу», — сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Раніше глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен підтвердив намір США притягнути Володимира Путіна до відповідальності за бомбардування українських міст. "Провів сьогодні розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав держсекретар. Я підтвердив постійну підтримку Сполученими Штатами українського народу та намір притягнути Путіна до відповідальності за його невиправдане та нелюдське бомбардування України," - йдеться у дописі.

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