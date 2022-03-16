Сенат США засудив Путіна як воєнного злочинця

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, що засуджує президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця. Документ був підтриманий сенаторами обох партій, передає Reuters.

Резолюція, що була представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, закликала Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі та інші країни націлюватись на російських військових у будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення Росії в Україну.

«Всі ми в цій залі об'єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб заявити, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу», — сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Раніше глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен підтвердив намір США притягнути Володимира Путіна до відповідальності за бомбардування українських міст. "Провів сьогодні розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав держсекретар. Я підтвердив постійну підтримку Сполученими Штатами українського народу та намір притягнути Путіна до відповідальності за його невиправдане та нелюдське бомбардування України," - йдеться у дописі.