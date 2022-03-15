ЄС оприлюднив новий санкційний список: Абрамович, Сєчін, Ернст

«Ми додаємо в наш список санкцій ще більше олігархів і пов'язаних з режимом еліт».

Європейський Союз опублікував перелік фізичних і юридичних осіб, які потрапили до четвертого пакету санкцій проти Росії.

Списки опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

«Ми додаємо в наш список санкцій ще більше олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їхніх сімей та відомих бізнесменів, які залучені до економічних секторів, що забезпечують суттєве джерело доходу для режиму, – заявив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. – Ці санкції також спрямовані проти тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді, які супроводжують війну президента Путіна проти українського народу».

Список осіб, що потрапили під санкції:

Роман Абрамович;

Герман Хан;

Віктор Рашников;

Олексій Кузьмичов;

Олександр Міхєєв;

Олександр Шохін;

Андрій Рюмін;

Армен Гаспарян;

Артем Шейнін;

Дмитро Куликов;

Костянтин Ернст;

Марина Сєчіна;

Сулейман Керімов;

Тигран Худавердян;

Володимир Рашевський.

Компанії, які потрапили під санкції:

"Роснефть-Аэро"

AТ "Рособоронэкспорт"

АТ НПО "Высокоточные комплексы"

ПАТ "Курганмашзавод"

AТ "Вертолеты России"

ПАТ "Объединённая авиастроительная корпорация"

АТ "Объединённая Судостроительная Корпорация"

АТ "Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод"

АТ "Зеленодольский завод имени А. М. Горького"

Загальна кількість фізичних осіб у європейському санкційному списку виросла до 893, юридичних – до 65.

Нагадаємо, четвертий пакет санкцій передбачає:

– заборону всіх фінансових трансакцій для визначених російських підприємств державної власності;

– заборону на доступ до будь-яких кредитних рейтингових послуг або до будь-якої підписки на отримання послуг у зв’язку з кредитним рейтингом для всіх російських фізичних осіб та установ;

– заборону нових інвестицій в енергетичний сектор Росії;

– комплексні експортні обмеження на обладнання, технології та послуги для енергетичної галузі;

– торгові обмеження щодо російських чавуну та сталі, а також експорту до Росії предметів розкоші;

– обмеження для ключових компаній у військовій сфері, у секторах авіації, виробництва товарів подвійного призначення, у суднобудівництві та галузі машинобудування.

Нагадаємо, Велика Британія сьогодні запровадила санкції проти 370 осіб з Росії та Білорусі, зокрема, російських олігархів і членів їхніх сімей, російських політиків і пропагандистів Путіна.