​Олексій Резніков візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО

Україну запросили взяти участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Вона відбудеться вже завтра, 16 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

«Завтра до нас приєднається міністр оборони України Олексій Резніков та наші давні партнери - Грузія, Фінляндія, Швеція та ЄС», – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу перед лідерами Joint Expeditionary Force – прем'єр-міністром і керівниками країн Балтії та Північної Європи – звинуватив НАТО у нерішучості і заявив, що Україні дали чітко зрозуміти, що вона не зможе вступити в Альянс.

На думку президента України, якщо країни НАТО не закриють українське небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть уже на територію держав – членів Альянсу.