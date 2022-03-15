Венедіктова закликала генсека РЄ виключити Росію з Ради Європи

Генпрокурор України Ірина Венедіктова закликала генсека Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич якнайшвидше виключити Росію з організації, а її представників - із Секретаріату РЄ.

Про це Венедіктова повідомила на своїй Fасebook-сторінці.

"Держава-вбивця своїми ракетами нищить не тільки права людей, вона позбавляє їх життя, тому місця у європейській сім'ї для неї більше немає. Рішучі заходи надзвичайно потрібні негайно, адже завтра може бути запізно. РФ щодня вбиває по 5 дітей, тримає в заручниках цілі міста, позбавляє мільйони людей рідних домівок", - наголосила генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що проводила зустрічі з генсеком Ради Європи у мирний час.

"У воєнний час її щира підтримка України для нас особливо важлива. Рада Європи завжди була надійним партнером перетворень і розвитку України, зараз же допоможе нам вистояти, зупинити війну та захистити права людей", - підкреслила Венедіктова.

Нагадаємо, вчора, 14 березня, із закликом виключити РФ із Ради Європи виступив на екстреній сесії Парламентської асамблеї РЄ український прем'єр Денис Шмигаль.