В Україні заборонили ввозити і розповсюджувати всю видавничу продукцію з РФ

Держкомтелерадіо прийняло це рішення з метою не допустити культурний та інформаційний вплив держави-агресора на суспільні настрої українців.

В Україні зупиняється видача та дія дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора. Про це повідомляє Читомо з посиланням на наказ Держкомтелерадіо.

Рішення Держкомтелерадіо прийнято на початку березня у зв’язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та з метою недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.

Нагадаємо, що у 2016 році розпочали діяти обмеження на ввезення книг з Росії: усі книги з Росії перевіряють на наявність у них антиукраїнського змісту. Її здійснює Експертна рада при Держкомтелерадіо України. Видавнича продукція, у якій ідеться про ліквідацію незалежності України, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, пропагуються комуністичні або націонал-соціалістичні тоталітарні режими, держава-агресор і, зокрема, її органи влади, дозволу на ввезення і розповсюдження в Україні не отримує.

Протягом 2017-2020 років Держкомтелерадіо надав 4274 відмови імпортерам на ввезення книжкової продукції з РФ. Більшість відмов стосувалася подачі неповного пакету документів заявниками, а у 274 випадках – антиукраїнського змісту, виявленого у виданнях.

У 2021 році в Україну заборонили ввезення 291 російського пропагандистського видання, а список книжок, дозволених до ввезення, збільшили на 4140 видань. Крім того, у 2021 році в Україні видали менше дозволів на ввезення книжок з Росії, ніж у 2020-му.