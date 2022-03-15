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Держкомтелерадіо анонсувало акцію забезпечення дітей-переселенців підручниками та книжками

Пропонують привезти книги з Києва транспортом, який везе у столицю гуманітарку.

Держкомтелерадіо анонсувало акцію забезпечення дітей-переселенців підручниками та книжками
Фото: Макс Левин

Держкомтелерадіо спільно з Офісом президента України започатковує акцію забезпечення дітей, які були змушені переселитися, рятуючись від російських агресорів, підручниками, навчальними посібниками і художньою літературою.

Пропонують привезти книги з Києва транспортом, який везе у столицю гуманітарку.

“Зараз із західних областей в інші регіони України, які постраждали від агресії, прямують вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою. На зворотному шляху цей транспорт міг би забирати з Києва книги та перевозити їх для подальшого поширення серед дітей у пунктах гуманітарної допомоги Львова, Ужгорода, Тернополя та в інших містах Західної України”, – зазначено в повідомленні.

Держкомтелерадіо закликає видавництва, на складах яких зберігається така література, долучитися до цієї акції. 

Детальніше про контакти акції – за цим посиланням.

Нагадаємо, в Україні заборонили ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з країни-агресора - Росії.

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