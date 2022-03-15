З початку війни окупанти пошкодили в Україні щонайменше 28 релігійних споруд

З початку війни в Україні окупанти пошкодили щонайменше 28 споруд духовного значення, не враховуючи прилеглих будівель.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Споруди пошкоджено щонайменше в шести областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Харківській і Чернігівській. Більшість із них ‒ православні храми.

14 березня на територію Української євангельської теологічної семінарії (УЄТС) у місті Київ прилетіли російські снаряди, будівлі семінарії пошкоджено. УЄТС була створена у 1992 і забезпечувала комплексну підготовку служителям з України, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану, Білорусі, Молдови та Росії.

12 березня під час бомбардування міста Святогірськ (Донецька область), у якому проживають виключно мирні жителі, було частково зруйновано Святогірську лавру.

12 березня унаслідок російських обстрілів зазнав руйнувань храм Православної церкви України в місті Волновасі Донецької області.

У ніч з 11 на 12 березня внаслідок обстрілу російськими військами селища П’ятихатки Харківської області постраждав храм Святої Благовірної Цариці Тамари.

10 березня в результаті обстрілу окупантів зруйновано храм Пророка Іллі та Апостола Андрія Первозванного в селі Мостище Фастівського району Київської області.

10 березня внаслідок чергового обстрілу Сєвєродонецька російськими загарбниками частково зруйновано Христо-Різдвяний кафедральний собор.

9 березня вибуховою хвилею від ракетного обстрілу по Харкову були пошкоджено вікна синагоги Об’єднаної єврейської громади України. Синагога збудована 1913 року й була однією з найбільших у Європі в ті часи.

8 березня від обстрілу значно постраждав храм Святителя Тихона в місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області.

У ніч із 7 на 8 березня в місті Суми внаслідок авіаційного нальоту російського бомбардувальника постраждала будівля Сумської духовної семінарії Української православної церкви.

У результаті обстрілу 7 березня постраждали будівлі Єлецького Успенського монастиря в Чернігові, заснованого в 1069 році.

7 березня в селі Заворичі Броварського району Київської області в результаті обстрілів згоріла Георгіївська церква (збудована у 1873-му) Бориспільської єпархії Української православної церкви.

7 березня через бойові дії знищено 160-річний дерев’яний храм Пресвятої Богородиці Української православної церкви у селі В’язівка Житомирської області.

7 березня під час авіаудару по Бишеву (Київська область) вибуховою хвилею було пошкоджено храм Покрову Пресвятої Богородиці: вибито вікна та двері. (Фото ушкоджень наразі немає.)

6 березня в місті Малині на Житомирщині під час обстрілів окупантів снаряд розірвався поряд із Покровською церквою в самому центрі міста.

6 березня під Ірпенем (Київська область) обстріляли храм Великомученика Георгія Побідоносця.

6 березня 2022 року під артилерійським обстрілом опинився Свято-Успенський монастир у селі Нікольське Волноваського району Донецької області. Українська православна церква повідомляє про пошкодження даху та приміщення пекарні.

5 березня в селі Ясногородка (Київська область) під час обстрілу було пошкоджено храм Різдва Пресвятої Богородиці. Два снаряди влучили в купол, снарядом БМП було пошкоджено дзвіницю. Ушкоджено також збудований біля храму парафіяльний будинок. З великокаліберного кулемета прошито вікна та вхідні двері храму. (Фото ушкоджень наразі немає.)

5 березня внаслідок обстрілу постраждав храм Вознесіння Господнього у селі Бобрик Київської області.

2 березня отримав пошкодження через обстріли храм Святих Жінок Мироносиць у місті Харків.

2 березня в Успенському соборі міста Харкова внаслідок обстрілу вибито вікна та вітражі, пошкоджено церковне начиння та оздоблення.

2 березня зазнав ушкоджень від обстрілу Антоніївський храм, розташований у Харківському національному університеті імені Каразіна: вибито всі вікна, пошкоджено церковне начиння.

2 березня 2022 року в селищі Талаківка під Маріуполем внаслідок бойових дій пошкоджено головний купол, дах і дзвіницю храму Різдва Пресвятої Богородиці. 30 років тому, у 1992 році, храм відбудували на тому місці, де його зруйнували за часів радянської влади.

1 березня в Харкові російська ракета влучила в будівлю курії Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні.

1 березня внаслідок російського обстрілу пошкоджена Костянтинівська мечеть і прилеглі господарські приміщення в місті Костянтинівка Донецької області.

28 лютого внаслідок бойових дій у місті Щастя Луганської області пошкоджено Свято-Катерининський храм.

27 лютого внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено куполи та покрівлю Георгіївського храму міста Ніжин Чернігівської області.

У ніч із 27 на 28 лютого внаслідок бойових дій у Києві постраждав храм Святителя Іоасафа Білгородського на площі Інтернаціональній.

У перші дні нападу Росії на Україну в місті Лисичанськ Луганської області постраждали Другий Митрофанівський храм і недільна школа: вибито вікна, пошкоджено інтер’єр.

“Інформацію, зокрема світлини, про ушкодження культових споруд та інші наслідки вторгнення РФ до України для релігійних спільнот просимо надсилати на religion@dess.gov.ua. Контактний номер: +380 97 705 38 57”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики оголосило про збір інформації щодо пошкоджень та руйнувань об’єктів культурної спадщини, які вчинили російські окупаційні війська на території України.