Емілія пропонує допомогти українцям, придбавши футболку, на якій вона на фото.

Голлівудська акторка Емілія Кларк, відома своєю роллю “матері драконів” Деєнеріс у серіалі “Гра престолів”, висловила підтримку Україні на тлі війни з Росією.

Вона, зокрема, зробила допис в інстаграмі, де зазначила, що її серце розривається щодня від новин.

Емілія пропонує помогти українцям, придбавши футболку, на якій вона на фото. Кошти від продажу футболок мають піти на допомогу Україні.

Нагадаємо, відомий британський актор Бенедикт Камбербетч підтримав Україну на 37-му щорічному Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі (США). Він підняв український прапор, який передали йому глядачі.