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Британський актор Бенедикт Камбербетч підняв український прапор під час кінофестивалю у США

Прапор йому передали глядачі.

Фото: twitter.com/d_a_howell

Відомив британський актор Бенедикт Камбербетч підтримав Україну на 37-му щорічному Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі (США).

Про це пише dailymail.co.uk.

45-річний актор, який отримав нагороду Cinema Vanguard, під час церемонії підняв український прапор, який йому передали глядачі і виступив проти російського вторгнення у нашу країну.

"Я підтримую Україну", - сказав він.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон висловила підтримку українським жінкам у ситуації війни з Росією

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