Відомив британський актор Бенедикт Камбербетч підтримав Україну на 37-му щорічному Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі (США).
Про це пише dailymail.co.uk.
45-річний актор, який отримав нагороду Cinema Vanguard, під час церемонії підняв український прапор, який йому передали глядачі і виступив проти російського вторгнення у нашу країну.
"Я підтримую Україну", - сказав він.
Grabbing a flag from the audience: “I stand with Ukraine.” 22/ pic.twitter.com/LbvzI0uZMV— Andy Howell (@d_a_howell) March 10, 2022
Нагадаємо, Дженніфер Еністон висловила підтримку українським жінкам у ситуації війни з Росією.