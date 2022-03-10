Фото: twitter.com/d_a_howell

Відомив британський актор Бенедикт Камбербетч підтримав Україну на 37-му щорічному Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі (США).

Про це пише dailymail.co.uk.

45-річний актор, який отримав нагороду Cinema Vanguard, під час церемонії підняв український прапор, який йому передали глядачі і виступив проти російського вторгнення у нашу країну.

"Я підтримую Україну", - сказав він.

Grabbing a flag from the audience: “I stand with Ukraine.” 22/ pic.twitter.com/LbvzI0uZMV — Andy Howell (@d_a_howell) March 10, 2022

Нагадаємо, Дженніфер Еністон висловила підтримку українським жінкам у ситуації війни з Росією.