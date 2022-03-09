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Волонтерю в хаті: перу хлопцям білизну і годую їх, – Ада Роговцева

84-річна актриса розповіла, як допомагає українським захисникам.

Фото: 24tv

Народна артистка України Ада Роговцева розповіла в прямому ефірі телеканалу "Рада" про те, як допомагає українським захисникам. 

Акторка, якій зараз 84 роки, пережила Другу світову війну, а з 2014 року підтримує українських бійців. Зараз вона приймає захисників у себе вдома, де вони мають змогу помитися, поїсти та одягнути чистий випраний одяг.

"Я була майже скрізь, я була на передовій, я знаю, як вони жили і як вони мучилися, як страждали, як воювали. А тепер я знаю, як вони боронять нас. Які це надлюдські сили, яка надлюдська мужність у цих прекрасних людей, наших українських воїнів", – розповіла Роговцева. "Я волонтерю в хаті, в мене тут як "побутовий штаб": хлопці приходять митися, я їм перу білизну, сушу і віддаю вже чисту. А коли вони приносять у пакетику мокрі шкарпетки, я з радістю віддаю їм чисті. Я їх годую", - додала вона.

Спочатку актриса готувала бійцям сама, але зараз інші волонтери приносять готову їжу. 

Нагадаємо, раніше художник Нікіта Кадан пообіцяв передати грошову частину Шевченківської премії волонтерським програмам, які підтримують літніх людей у Києві під час воєнних дій.

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