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Discovery припиняє трансляцію своїх 15 каналів і служб у Росії

Мова йде, зокрема, про HGTV, Animal Planet, TLC і Eurosport.

Discovery припиняє трансляцію своїх 15 каналів і служб у Росії
Фото: http://www.compulenta.ru/

Американська телекомпанія Discovery припиняє трансляцію своїх каналів і служб у Росії через її вторгнення в Україну. Про це пише Reuters.

Зокрема, йдеться про відключення 15 каналів із групи Discovery, включно з HGTV, Animal Planet, TLC і Eurosport, що поширюються через Media Alliance – спільне підприємство з російською National Media Group.

«Discovery вирішила призупинити трансляцію своїх каналів і сервісів на території Росії», – коротко повідомили в компанії.

Оголошення з’явилося після того, як CNN, BBC та інші призупинили мовлення з Росії у відповідь на новий закон, який загрожує журналістам тюремним терміном за поширення «фейкових» новин про війну в Україні, яку Кремль називає «спеціальною військовою операцією», пише Reuters.

Нагадаємо, 1 березня американський стримінговий сервіс Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних каналів через напад Росії на Україну, а 7 березня стримінгова платформа Netflix пішла з російського ринку.

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