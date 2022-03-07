Нові клієнти з Росії не зможуть зареєструватися.

Стримінгова платформа Netflix іде з російського ринку. Про це повідомляє Bloomberg.

Після закриття діяльності в Росії жоден новий користувач не зможе зареєструватися. Що буде з наявними користувачами, а це понад мільйон росіян, поки що невідомо.

Раніше Netflix заявив, що не буде транслювати російські пропагандистські канали. Пізніше компанія припинила купівлю та розробку нових проєктів у Росії.

Нагадаємо, що провідні компанії та світові бренди продовжують зупиняти свій бізнес у Росії через агресію, яку розв'язав Кремль проти українського народу. П'ятого березня роботу в країні-агресорі припинили Puma, Adobe, Payoneer та IBM.