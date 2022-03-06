Центр протидії дезінформації оприлюднив мапу місць, які тимчасово контролює ворог

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони надали актуальну карту з позначенням доріг і місць, які тимчасово контролюють ворожі війська станом на 6 березня. Дані оприлюднили в телеграм-каналі ЦПД.

В Центрі протидії дезінформації ще раз наголосили, що жодних територій окупанти не контролюють - лише тимчасово взяли під контроль окремі дорогі і населенні пункти.

Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

"Представлена Нейтаном Русером з ASPI Cyber Policy (експерт, що аналізує супутникові дані і відкриті дані в Австралійському інституті стратегічної політики, - ред.) карта відображає найбільш актуальну і коректну інформацію - без маніпуляцій щодо території" - зазначили у Центрі.

Нагадаємо, триває 11 день війни з Росією. Українські міста мужньо тримають оборону. За словами президента Володимира Зеленського, на 7 березня Росія анонсувала обстріли українських підприємство оборонного комплексу.