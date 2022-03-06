На Донеччині російські військові обстріляли санітарні авто

На Донеччині російські військові обстріляли санітарні автомобілі, які вивозили поранених військових. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Унаслідок обстрілу загинуло двоє військових Збройних сил України. Ще одного військового поранено.

"За даними слідства, окупанти відкрили вогонь по двох штатних санітарних автомобілях з екіпажем, які здійснювали евакуаційні заходи поблизу населених пунктів Златоустівка-Хлібодарівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Офіс генпрокурора здійснює досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинули 38 дітей і постраждала 71 дитина.