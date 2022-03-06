У небі над Харковом сили протиповітряної оборони збили російський винищувач Су-25.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Близько 18:15 у районі ХТЗ підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу був збитий винищувач ЗС Росії Су-25", - написав він у фейсбуці.

Синєгубов зазначив, що літак упав у районі Кулиничів.

"Пілот катапультуватися не встиг і загинув на місці. За іншими повідомленнями, пілота шукають",- додав він.

Оновлено. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що, за попередньою інформацією Штабу оборони Харківщини, один із двох пілотів уцілів і може ховатися в лісосмузі в районі Куліничів.

"У разі наявності інформації про місцезнаходження місцевого пілота просять негайно повідомляти силовиків. Тим, хто має зброю, намагатиметься затримати самостійно. У кого є мисливські собаки та рушниця? Настав ваш час!", - написав він у Telegram.

Як раніше повідомляв голова ОДА, збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків і винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.

Удень Синєгубов повідомляв про ще один збитий Су-25.