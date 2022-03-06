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​В Ірпені під час обстрілу росіянами евакуаційного шляху загинули вісім мирних жителів, у тому числі діти

Мер наголосив, що місто продовжує воювати проти окупантів.

​В Ірпені під час обстрілу росіянами евакуаційного шляху загинули вісім мирних жителів, у тому числі діти
Фото: Національна поліція України

Сьогодні російські війська цілеспрямовано обстріляли з мінометів 122 калібру міст в Ірпені Київської області, через який мирні люди намагаються евакуюватися з міста. У результаті обстрілу загинули вісім мирних жителів.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Російські окупанти обстріляли наших мирних місцевих жителів. Загинула сім'я, в неї влучив снаряд, і на моїх очах загинуло дві маленькі дитини та двоє дорослих. Загалом близько восьми людей загинули під час сьогоднішніх обстрілів. Мирних людей!" - розповів мер у своєму відеозверненні в неділю ввечері.

Маркушин також наголосив, що Ірпінь продовжує воювати проти російських окупантів.

"Ірпінь воює. Ірпінь не здався. Частину міста дійсно захопили російські загарбники. Але частина Ірпеня б'ється! Це - офіційна інформація!" - наголосив мер.

Також Маркушин нагадав про чергову евакуацію мешканців у понеділок о 10-й годині ранку.

"Завтра о 10-й ранку буде евакуація жителів нашого міста автобусом від Романівки. Друзі, я буду з вами, обов'язково приходьте", - сказав міський голова.

Учора російські окупанти підірвали евакуаційний потяг і пошкодили залізничні колії в Ірпені, що біля Києва. Після цього евакуйовувати вирішили автобусами.

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