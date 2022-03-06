У Харкові внаслідок авіанальоту пошкоджено телевежу

Крім того, вибухи пролунали в районі Парку машинобудівників та обласної прокуратури.

У Харкові внаслідок російських авіанальотів пошкоджено телевежу. Про це повідомляє Держспецзвʼязку. Регіон тимчасово лишився без телетрансляції та радіо.

Наразі відомо, що знищено технічне приміщення телевежі.

Держспецзвʼязку радить користуватися альтернативними способами отримання інформації. Зокрема, на супутнику, YouTube, YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv та в Дії.

Крім того, Суспільне.Харків інформує, що ще один вибух пролунав в районі Парку машинобудівників, біля заводу Турбоатом. Вибуховою хвилею в адмінбудівлі заводу вибило вікна.

Також третій вибух пролунав у районі обласної прокуратури. Поки що невідомо, яка саме будівля зруйнована.

Нагадаємо, що вчора в інтернет-групах Харкова з'явилося коротке відео: хтось виставив на балконі табличку "Zа Русь! Харьков! 05.03.2022". Причому літера Z була викладена георгіївською стрічкою. Харківʼяни знайшли диверсанта, який виявився ворожим коригувальником.