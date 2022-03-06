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У Київській області вчора розстріляли блокпост, загинули 5 людей

Ймовірно, обстріл вівся з кулеметів. 

У селі Ясногородка Фастівського району Київської області вчора розстріляли блокпост. Внаслідок атаки загинули пʼятеро людей, ще одна отримала поранення.

Про це повідомили в Facebook поліції Київської області.

Фото: Поліція Київської області Facebook

Фото: Поліція Київської області Facebook

"5 березня близько 18-ї години окупанти з військової техніки здійснили обстріл мешканців села Ясногородка Бишівської територіальної громади. Ймовірно, розстріл вели з кулемету", – зазначили правоохоронці.

Поліцейські закликали громадян не наражати себе на небезпеку, натомість вступати в лави територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua.

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