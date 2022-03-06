Уряд дозволив використовувати гроші з "Пакунка малюка" на будь-які потреби

Рішення також допоможе родинам під час воєнного стану отримати «Пакунок малюка» за спрощеним порядком.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, яке дозволяє родинам під час воєнного стану використовувати кошти грошової компенсації «Пакунка малюка» на будь-які необхідні товари.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства соціальної політики.

"Ми розуміємо, що зараз родинам кошти можуть знадобитись на їжу, ліки, пальне для того, щоб переміститись у безпечне місце. І це питання життя та здоров’я новонародженої дитини. Тому ми зняли обмеження на використання коштів грошової компенсації «Пакунка малюка» на весь період воєнного стану, плюс один місяць після його завершення. При цьому, не застосовується вимога використати кошти грошової компенсації «Пакунка малюка» протягом 12 місяців. Якщо раніше банки повертали до бюджету невикористаний родинами залишок через 12 місяців після перерахування коштів на картку, то зараз кошти залишаються у родин і вони можуть їх використовувати протягом воєнного стану, плюс один місяць без цього обмеження", - прокоментувала Лазебна.

Міністр поінформувала, що, окрім вищезазначеного, ухвалене урядом рішення допоможе родинам під час воєнного стану отримати грошову компенсацію «Пакунка малюка» за спрощеним порядком, який враховує можливі непередбачувані обставини пологів і тимчасове переміщення родин.

Зокрема, рішення про призначення грошової компенсації «Пакунок малюка» приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві держадміністрацій / районних військових адміністрацій, виконавчим органом міської ради.

Для її отримання один з батьків має подати заяву з копією свідоцтва про народження та довідкою з пологового будинку про неотримання натуральної допомоги «Пакунок малюка». Якщо свідоцтва про народження немає, то до заяви достатньо прикласти копію документа, що підтверджує факт народження дитини в закладі охорони здоров’я або поза ним.

У разі відсутності батьків заяву можуть подати патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

Заяву необхідно подати особисто за місцем проживання/перебування/звернення отримувача. Заява та документи можуть бути подані до виконавчого органу сільської, селищної ради, центру надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, що «Пакунок малюка» — це допомога батькам у вигляді набору речей для догляду за новонародженим, який вони отримують у пологовому будинку. Такий пакунок містить одяг, підгузки, доглядову косметику, постіль та інформаційні матеріали для батьків.

«Пакунок малюка» запровадили у 2018 році, але в липні 2020 уряд вирішив замінити його на грошову виплату.