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На Запоріжжі евакуювали дітей зі школи-інтернату

Хоча заклад повністю забезпечений харчуванням, було вирішено вивезти дітей у безпечніше місце.

Фото: Олександр Старух

Вихованців Гуляйпільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату в Запорізькій області евакуйовано до безпечного місця після загострення ситуації.

Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух. 

Три доби був відсутній зв’язок. Хоча заклад повністю забезпечений харчуванням і необхідними умовами, було прийнято рішення вивезти дітей у безпечніше місце. 106 сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування перевезли до Запоріжжя. Дорога зайняла близько чотирьох годин.

Дітей евакуйовували оперативно, “з рюкзаком та іграшкою”. У шкільних автобусах вихованців доставили до обласного центру та розмістили в санаторії, де забезпечені всі необхідні умови для харчування та ночівлі.

"Ми виїхали з-під "градів" з Гуляйполя до Запоріжжя. Учора була дуже важка дорога, але ми вистояли, а зараз у Запоріжжі і маємо надію, що будемо всі евакуйовані. Дякую всім, хто нам у цьому допоміг",- розповідає директор Гуляйпільської школи-інтернату Сергій Столяренко.

Фото: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух

Нагадаємо, що за сприяння підрозділу ветеранів морської піхоти Збройних сил України, які в складі Територіальної оборони захищають країну від російських окупантів, а також Національної поліції було організовано евакуацію 150 дітей із дитячих будинків Харкова.

З Волновахи Донецької області, попри екстрене припинення евакуації через обстріли російської армії, вдалося евакуювати 400 жителів

5 березня російські окупанти підірвали евакуаційний потяг і пошкодили залізничні колії в Ірпені, що біля Києва. Жертв немає.

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