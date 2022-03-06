В окупованій Новій Каховці, що у Херсонській області, відбувається мітинг проти російських окупантів.

Про це повідомляють у соціальних мережах.

Люди вийшли ходою з українськими прапорами. Йдуть до будівлі міської ради. З натовпу постійно лунають гасла проти російських окупантів. Мешканці скандують, що Нова Каховка - це українське місто.

Учасники ходи також голосно заспівали український гімн.

Зазначимо, що це вже не перша акція протесту проти присутності росіян, яка відбувається в окупованих містах.

Зокрема, у місті Білокуракине (Луганська область) мирні мешканці вийшли на український патріотичний мітинг. 5 березня на центральній площі Херсона біля будівлі ОДА розпочався стихійний мітинг проти російських окупантів. Окупанти почали стріляти у повітря, щоб розігнати двотисячний натовп мирних мешканців. Згодом мирні мітингувальники зуміли тимчасово прогнати з центру міста техніку окупантів.

Також проти присутності російських окупантів мітингували у Бердянську та Мелітополі.