У селі Андріївка під Макаровом на Київщині російські окупанти заарештували Андрія Глазунова. Це син декана факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктора педагогічних наук професора Олени Глазунової.

Про це повідомив журналіст Костянтин Грубич, якому про арешт повідомила народна артистка України, телеведуча Тетяна Цимбал.

"Цього хлопця звати Андрій Глазунов. Я його не знаю. Тетяна Василівна щойно зателефонувала мені і розказала, що сталося сьогодні, 5 березня, із цим юнаком", – написав Грубич у фейсбуці.

Журналіст розповів, що окупанти побачили форму батька-військового, забрали комп’ютер, телефон, речі.

"Зараз Андрій Глазунов знаходиться у заручниках в орків. Подробиці невідомі. Колектив вишу, особисто ректор Станіслав Ніколаєнко просять надати цій історії широкого розголосу, звертаються до телебачення, ЗМІ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, Національної поліції України, міжнародних організацій.