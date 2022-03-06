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У селі під Макаровом російські військові арештували сина декана факультету інформаційних технологій НУБІП

Окупанти побачили в будинку військову форму.

У селі під Макаровом російські військові арештували сина декана факультету інформаційних технологій НУБІП

У селі Андріївка під Макаровом на Київщині російські окупанти заарештували Андрія Глазунова. Це син декана факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктора педагогічних наук професора Олени Глазунової.

Про це повідомив журналіст Костянтин Грубич, якому про арешт повідомила народна артистка України, телеведуча Тетяна Цимбал.

"Цього хлопця звати Андрій Глазунов. Я його не знаю. Тетяна Василівна щойно зателефонувала мені і розказала, що сталося сьогодні, 5 березня, із цим юнаком", – написав Грубич у фейсбуці.

Журналіст розповів, що окупанти побачили форму батька-військового, забрали комп’ютер, телефон, речі. 

"Зараз Андрій Глазунов знаходиться у заручниках в орків. Подробиці невідомі. Колектив вишу, особисто ректор Станіслав Ніколаєнко просять надати цій історії широкого розголосу, звертаються до телебачення, ЗМІ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, Національної поліції України, міжнародних організацій.

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