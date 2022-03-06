Евакуація з Маріуполя почнеться о 12-й. Пункти збору та маршрут зеленого коридору

Евакуюватися можна автобусами та власним транспортом, але винятково за визначеним маршрутом і в одній колоні.

У Маріуполі сьогодні з 12 години починається евакуація мирного населення. Для гуманітарного зеленого коридору обрано маршрут Маріуполь – Портовське – Мангуш – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Про це йдеться в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

Евакуація відбуватиметься з трьох локацій і здійснюватиметься автобусами:

СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53) Драматичний театр (Театральна площа, 1) Кальміуська райадміністрація (пр. Металургів, 193)

Гуманітарним коридором можна виїхати і на власному транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту винятково за автобусами. У голові колони буде супровід Червоного Хреста.

"Прохання до всіх водіїв, які виїжджають з міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт", – закликали в міській раді.

Відхилення від маршруту гуманітарного коридору забороняється. Додаткове сповіщення населення міста буде проводити національна поліція.

Нагадаємо, ворог узяв у фактичну облогу Маріуполь. У місті виникла гуманітарна катастрофа. Це останнє місто, яке не дає Росії створити сухопутний коридор між собою і Кримом. Полк "Азов", морська піхота та поліція продовжують обороняти Маріуполь.