Росія намагається "розконсерувати" ексвійськових в Україні та залучити їх до війни

Росія намагається "розконсервувати" колишній військових в Україні та залучити їх до відкритої і підпільної війни на своєму боці.

Однак Служба безпеки України цьому успішно протидіє, йдеться в повідомленні СБУ.

У Донецькій області затримали ворожу ДРГ, яка прибула з тимчасово анексованого Криму за день до повномасштабного вторгнення.

"Вони мали здійснити розвідку щодо блокпостів і пунктів дислокації українських військових, а також вчинити диверсії і підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами РФ. Під час затримання ворожі розвідники чинили збройний опір силам ЗСУ та СБУ. Їх усіх було затримано. Під час допиту окупанти надали важливі свідчення щодо збройної агресії проти України", – йдеться в повідомленні.

На Харківщині СБУ схопила коригувальника вогню, який передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо розташування військових складів та об'єктів критичної інфраструктури.

"Агент цинічно наводив російську реактивну артилерію на житлові квартали міста. У результаті цих дій було зруйновано інфраструктуру та спричинено втрати серед мирного населення", – зазначили в СБУ.

На Закарпатті виявили агента ФСБ Росії, який з першого дня війни збирав дані про настрої мешканців Західної України та їхнє ставлення до країни-агресора.

У Дніпрі СБУ затримала ще двох мешканців, які виступали за підтримку "руского міра". Один з них фотографував військові об’єкти Збройних сил України. У його ноутбуці виявлено план-схему Оперативного командування "Схід" ЗСУ. Другий збирав дані про місця розташування блокпостів у Дніпрі. Отриману інформацію про розташування наших блокпостів він передавав кураторам через мітки на Google-мапі.

У Києві затримано двох братів-пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їхню тісну співпрацю зі спецслужбами РФ і РБ.

"Мета посіпак окупантів – розхитати внутрішню ситуацію в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусі. Наразі їхня картинка – це вид з-за ґрат українського ізолятора", – додали в СБУ.

Нагадаємо, за минулу добу правоохоронці затримали 11 диверсантів на Дніпропетровщині. Троє затриманих у Дніпрі та Павлограді були озброєні автоматом Калашникова, гранатою Ф-1 та гвинтівкою Мосіна.