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Росіяни обстріляли евакуаційний шлях з Ірпеня, є загиблі

Серед жертв – діти. 

Росіяни обстріляли евакуаційний шлях з Ірпеня, є загиблі
Евакуація з Ірпеня, ілюстративне фото
Фото: Національна поліція України

Російські війська цілеспрямовано обстріляли з мінометів 122 калібру міст в Ірпені Київської області, через який мирні люди намагаються евакуюватися з міста.

Про це повідомляють "Радіо Свобода", кореспондент ТСН Олександр Моторний та журналіст Андрій Дубчак.

"В Ірпені розпочався мінометний обстріл, 122-міліметровими мінами окупанти почали гатити просто у напрямку переправи. Люди почали ховатися, але там було чимало дітей, літніх людей. Їх військові, бійці тероборони намагалися брати на руки й переносити. З перервами у хвилини 2-3 пролунали щонайменше півтора десятки мінометних залпів.  На жаль, з пів години тому одна з мін впала там, де були люди – вони вже перейшли на той момент переправу і загинуло четверо людей, серед яких двоє дітей", – цитує кореспондента УП

Журналіст закликав містян не їхати в напрямку Стоянки. 

Крім того, вогонь вівся по автомобілях, на яких мирні люди намагалися виїхати. За словами Моторного, напередодні росіяни обстріляли машину волонтерів, загинули троє людей. 

За даними журналіста Дубчака, вранці 6 березня під ворожим вогнем загинула родина – дівчинка, хлопець, мама. Чоловік отримав серйозне поранення. 

Нагадаємо, вчора російські окупанти підірвали евакуаційний потяг і пошкодили залізничні колії в Ірпені, що біля Києва. Після цього евакуацію було вирішено робити автобусами. 

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