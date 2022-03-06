Президент вважає, що якщо світові партнери не закриють небо чи хоча б не дадуть літаки, щоб українці самі обороняли, це означатиме, що вони також хочуть, щоб нас повільно убивали.

Росія 6 березня випустила 8 ракет по Вінниці. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"8 ракет проти нашого міста, нашої мирної, доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії. Жодним чином. Ракетний удар, жорсткий, цинічний. Повністю зруйновано аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, наші батьки", – зазначив президент.

Він укотре закликав закрити небо над Україною.

"Закрийте для всіх російських ракет, російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, авіабомб. Ми люди, і це ваш гуманітарний обовʼязок – захищати людей", – підкреслив він.

Зеленський вважає, що якщо світові партнери не закриють небо чи хоча б не дадуть Україні для цього літаків, то можна зробити тільки один висновок – вони також хочуть, щоби нас повільно вбивали.

"Це відповідальність також і політиків світу. Західних лідерів. Відсьогодні і назавжди", – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у результаті ракетного удару по Вінницькій області зруйновано аеродром Гавришівки.

Україна закликає закрити небо над нею для ворожої авіації з першого дня повномасштабної війни. Закриття неба означає, що його патрулює військова авіація, повітряний простір охороняють системи ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, збивають. НАТО на саміті вирішило небо над Україною не закривати.