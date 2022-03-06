Росія била касетними ракетами "Торнадо-С" по Донеччині, Миколаєву та Чернігівщині

Правоохоронці назвали примітну деталь мін – на них є білі стрічки. Підходити до снарядів ближче ніж на 10 метрів заборонено.

Росія під час повномасштабного наступу на Україну випустила по Донецькій області дві ракети "Торнадо–С", у кожну з яких входить по 464 касетних бойових елементів. Вони можуть здетонувати у будь-який момент. Такі ж ракети також було випущено на Чернігівську область та виявлено у Миколаєві.

У Покровську через вибух таких мін у приватному житловому секторі були поранені троє людей, повідомили у Telegram Національної поліції України.

"Ракети Торнадо – С російська армія взяла на озброєння у 2015 році. Всередині кожної ракети є 646 касетних кумулятивних осколкових бойових елементів 3Б30 (мін). Дві такі ракети окупаційні війська російської армії випустили на місто Покровськ. Попередньо, окупанти хотіли підірвати залізничний вокзал, проте бойові елементи впали здебільшого на приватний сектор мирних мешканців – на вулиці Центральна, Кальміуська, Бикова та прилеглі території поблизу вокзалу. Під час розмінування одного з вибухових елементів було поранено двох вибухотехників ДСНС. Ще одна міна вибухнула в руках місцевого мешканця", – йдеться у повідомленні.

Відмітною ознакою такого елемента є біла стрічка.

"Не підходьте до снаряда ближче ніж за 10 метрів", – закликав начальник групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування АРЗСП ДСНС в Донецькій області Анатолій Краснопьоров.

Поліцейські Донеччини та вибухотехніки ДСНС наполегливо закликають мешканців дотримуватися правил безпеки з вибухонебезпечними предметами. Не підходьте до вибухових пристроїв та елементів! Не торкайтеся! Не намагайтеся перенести! У разі виявлення вибухівки треба подзвонити до поліції чи ДСНС за номером 101.

Нагадаємо, 3 березня російські війська обстріляли місто Покровськ Донецької області новітніми керованими касетними реактивними снарядами РСЗВ "Торнадо-С".