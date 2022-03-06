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З Ірпеня попри обстріли росіян поліція евакуювала 200 мирних мешканців

Евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом ворога. 

З Ірпеня попри обстріли росіян поліція евакуювала 200 мирних мешканців
Фото: скрін

Поліцейські Київщини евакуювали з окупованого Ірпеня 200 мирних мешканців, зокрема 50 дітей.

Про це повідомили в Telegram МВС

"Попри обстріли, попри захоплення міста ворогом поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них – 50 дітей та одного пораненого. Евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом ворога. Нині життю та здоров’ю людей нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, ворог сьогодні мінометами обстрілював евакуаційний шлях з Ірпеня. За даними ЗМІ, є загиблі, зокрема і діти. Через потрапляння снаряду в газопровід все місто відключили від газопостачання. 

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