З Ірпеня попри обстріли росіян поліція евакуювала 200 мирних мешканців

Поліцейські Київщини евакуювали з окупованого Ірпеня 200 мирних мешканців, зокрема 50 дітей.

Про це повідомили в Telegram МВС.

"Попри обстріли, попри захоплення міста ворогом поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них – 50 дітей та одного пораненого. Евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом ворога. Нині життю та здоров’ю людей нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворог сьогодні мінометами обстрілював евакуаційний шлях з Ірпеня. За даними ЗМІ, є загиблі, зокрема і діти. Через потрапляння снаряду в газопровід все місто відключили від газопостачання.