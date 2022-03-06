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Військові в бойовій готовності дати відсіч ворогу, - Кличко проїхався по блокпостах

Кличко запевнив, що Київ не віддадуть.

Військові в бойовій готовності дати відсіч ворогу, - Кличко проїхався по блокпостах

Мер Києва, лідер «УДАРу» Віталій Кличко відвідав блокпости на в’їздах у Київ. Наші військові, тероборона — в бойовій готовності і в рішучому настрої дати відсіч ворогу, заявив він. Про це Кличко написав у своєму телеграм-каналі.

«Бої точаться близько від Києва. Місто акумулює всі ресурси для оборони столиці. Для життєзабезпечення мешканців у складних умовах воєнного стану. Сьогодні проїхався по деяких блокпостах, встановлених на в’їздах у Київ. Наші військові, тероборона — в бойовій готовності і в рішучому настрої дати відсіч ворогу.  Моральний дух — незламний! І сказали, що захищатимуть Київ будь-якою ціною», - написав він.

Кличко запевнив, що Київ не віддадуть.

«Київ –  серце нашої держави! Столиця України сьогодні – і форпост свободи всієї Європи! Київ ми не віддамо! Зберігаємо витримку! Разом вистоїмо! Слава Україні!» - наголосив Кличко.

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