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113 компаній-гігантів вийшли з російського ринку після вторгнення РФ в Україну

Україна послідовно реалізує стратегію повної ізоляцію країни-агресора від світу.

113 компаній-гігантів вийшли з російського ринку після вторгнення РФ в Україну
Пункт обміну валют в Москві, 27 січня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

113 компаній-гігантів уже вийшли з російського ринку через військове вторгнення РФ в Україну. Загалом 213 компаній повністю або частково припинили співпрацю з російськими партнерами.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

"Україна послідовно реалізує стратегію повної ізоляцію Росії від світу. Ворог несе великі фінансові втрати і перебуває на межі дефолту... Санкції, які запровадила антипутінська коаліція, дають свої результати", - йдеться в повідомленні.

У МЗС також зазначили, що в РФ припинила діяльність корпорація "Радіо Свобода".

"Міжнародне рейтингове агентство Moody's Corp призупиняє комерційну діяльність у РФ. Крім того, агентство погіршило кредитний рейтинг Росії з B3 до переддефолтного Ca. Зниження рейтингу пов'язане з серйозними занепокоєннями щодо готовності та здатності Росії обслуговувати свої боргові зобов'язання", - повідомили в пресслужбі.

У МЗС також нагадали, що США обговорюють із Європейським Союзом відмову від купівлі російської нафти.

Нагадаємо, раніше МЗС опублікувало інфографіку з назвами компаній, які оголосили про вихід з ринку РФ. У списку є машинобудівна галузь, фінансовий сектор і логістика, енергетика та авіа, товари і розваги, технологічна галузь.

 

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