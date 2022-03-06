113 компаній-гігантів вийшли з російського ринку після вторгнення РФ в Україну

113 компаній-гігантів уже вийшли з російського ринку через військове вторгнення РФ в Україну. Загалом 213 компаній повністю або частково припинили співпрацю з російськими партнерами.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

"Україна послідовно реалізує стратегію повної ізоляцію Росії від світу. Ворог несе великі фінансові втрати і перебуває на межі дефолту... Санкції, які запровадила антипутінська коаліція, дають свої результати", - йдеться в повідомленні.

У МЗС також зазначили, що в РФ припинила діяльність корпорація "Радіо Свобода".

"Міжнародне рейтингове агентство Moody's Corp призупиняє комерційну діяльність у РФ. Крім того, агентство погіршило кредитний рейтинг Росії з B3 до переддефолтного Ca. Зниження рейтингу пов'язане з серйозними занепокоєннями щодо готовності та здатності Росії обслуговувати свої боргові зобов'язання", - повідомили в пресслужбі.

У МЗС також нагадали, що США обговорюють із Європейським Союзом відмову від купівлі російської нафти.

Нагадаємо, раніше МЗС опублікувало інфографіку з назвами компаній, які оголосили про вихід з ринку РФ. У списку є машинобудівна галузь, фінансовий сектор і логістика, енергетика та авіа, товари і розваги, технологічна галузь.