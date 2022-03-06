Міжнародна федерація дзюдо позбавила Путіна та його друга Ротенберга усіх займаних посад

Раніше IJF також оголосила про припинення повноважень глави РФ як почесного президента і посла федерації.

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) усуває президента Російської Федерації Володимира Путіна та першого віцепрезидента Федерації дзюдо Росії Аркадія Ротенберга з усіх займаних посад в організації.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу IJF.

"Міжнародна федерація дзюдо повідомляє, що пан Володимир Путін і пан Аркадій Ротенберг відсторонені від усіх посад, що обіймають в IJF", - йдеться в повідомленні.

IJF раніше оголосила про припинення повноважень Путіна як почесного президента і посла федерації.

Також повідомляли, що IJF скасувала всі змагання з дзюдо на території Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії з футболу від усіх турнірів. Перед тим виконком УЄФА проголосував за перенесення цього сезону фіналу Ліги чемпіонів до Парижа як покарання за вторгнення Росії в Україну.