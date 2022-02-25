У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
ГоловнаСпорт

Фінал Ліги чемпіонів перенесли з Санкт-Петербурга до Парижа через вторгнення в Україну

Гра мала відбутися 28 травня на стадіоні, фінансованому російським енергетичним гігантом “Газпромом”.

Виконком УЄФА проголосував сьогодні за перенесення цього сезону фіналу Ліги чемпіонів зі Санкт-Петербурга до Парижа як покарання за вторгнення Росії в Україну.

Про це пише nytimes.com.

“Гра мала відбутися 28 травня в Санкт-Петербурзі на стадіоні, побудованому до ЧС-2018 і фінансованому російським енергетичним гігантом “Газпромом”, головним спонсором керівного органу УЄФА”, – йдеться в повідомленні.

Натомість він відбудеться на стадіоні “Стад де Франс” у північному передмісті Парижа Сен-Дені. Франція вперше з 2006 року приймає фінал.

УЄФА заявив, що прийняв таке рішення в результаті “серйозної ескалації безпекової ситуації в Європі”.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що також заборонили проводити будь-які матчі – клубні чи за участю збірних – на території Росії.

“Країна-агресор має платити високу ціну за свій злочин на всіх напрямках! Тому рішення Виконкому УЄФА – абсолютно логічний крок в умовах, коли Україна захищає свою Незалежність і платить дуже високу ціну за те, щоб зберегти свій суверенітет, своїх громадян і демократичний устрій. Ми продовжуємо боронити нашу Україну і допомагати всім, хто зараз цього потребує. Ми обов'язково переможемо! Слава Героям! Слава Україні!” – сказав він.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також