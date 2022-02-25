Фінал Ліги чемпіонів перенесли з Санкт-Петербурга до Парижа через вторгнення в Україну

Виконком УЄФА проголосував сьогодні за перенесення цього сезону фіналу Ліги чемпіонів зі Санкт-Петербурга до Парижа як покарання за вторгнення Росії в Україну.

Про це пише nytimes.com.

“Гра мала відбутися 28 травня в Санкт-Петербурзі на стадіоні, побудованому до ЧС-2018 і фінансованому російським енергетичним гігантом “Газпромом”, головним спонсором керівного органу УЄФА”, – йдеться в повідомленні.

Натомість він відбудеться на стадіоні “Стад де Франс” у північному передмісті Парижа Сен-Дені. Франція вперше з 2006 року приймає фінал.

УЄФА заявив, що прийняв таке рішення в результаті “серйозної ескалації безпекової ситуації в Європі”.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що також заборонили проводити будь-які матчі – клубні чи за участю збірних – на території Росії.

“Країна-агресор має платити високу ціну за свій злочин на всіх напрямках! Тому рішення Виконкому УЄФА – абсолютно логічний крок в умовах, коли Україна захищає свою Незалежність і платить дуже високу ціну за те, щоб зберегти свій суверенітет, своїх громадян і демократичний устрій. Ми продовжуємо боронити нашу Україну і допомагати всім, хто зараз цього потребує. Ми обов'язково переможемо! Слава Героям! Слава Україні!” – сказав він.