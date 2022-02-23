США готові надавати дозвіл на проживання інформаторам про допінг у Росії

Фото: EPA/UPG

До Конгресу США внесено законопроєкт про надання дозволу на проживання за відомості про допінг у Росії.

Ініціатором відповідного законопроєкту виступив член Палати представників США від Демократичної партії Стів Коен, повідомляють на сторінці Антидопінгової агенції США (USADA) у Twitter.

"It is our responsibility to stand by the side of brave individuals who are willing to put their wellbeing at risk to protect clean sport, athlete rights, and the principles of fair play." - Travis T. Tygart, USADA CEOhttps://t.co/hb0kLljfyv @RepCohen #CleanSport pic.twitter.com/kWrAjb3cGN — USADA (@usantidoping) February 22, 2022

Ініціативу конгресмена підтримав глава USADA Тревіс Тайгарт.

"Ми повинні бути на боці сміливих людей, які готові ризикнути своїм добробутом, щоб захистити чистий спорт, права спортсменів і принципи чесної гри", - заявив Тайгарт.

Нагадаємо, що під час XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні зафіксували п'ять випадків вживання спортсменами допінгу, серед яких два - в українських олімпійців.