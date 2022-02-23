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США готові надавати дозвіл на проживання інформаторам про допінг у Росії

Відповідний законопроєкт внесено до Конгресу.

Фото: EPA/UPG

До Конгресу США внесено законопроєкт про надання дозволу на проживання за відомості про допінг у Росії.

Ініціатором відповідного законопроєкту виступив член Палати представників США від Демократичної партії Стів Коен, повідомляють на сторінці Антидопінгової агенції США (USADA) у Twitter.

Ініціативу конгресмена підтримав глава USADA Тревіс Тайгарт.

"Ми повинні бути на боці сміливих людей, які готові ризикнути своїм добробутом, щоб захистити чистий спорт, права спортсменів і принципи чесної гри", - заявив Тайгарт.

Нагадаємо, що під час XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні зафіксували п'ять випадків вживання спортсменами допінгу, серед яких два - в українських олімпійців.

Григорій МухінГригорій Мухін
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