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Павелко назвав поєдинок із Шотландією матчем року, а може, й десятиліття

Матч Шотландія - Україна пройде 24 березня в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".

Павелко назвав поєдинок із Шотландією матчем року, а може, й десятиліття
Андрій Павелко і Олександр Петраков
Фото: уаф

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко поділився очікуваннями від матчу плей-оф за вихід на Чемпіонат світу 2022 між збірними України та Шотландії.

"Матч із Шотландією — це матч року, а може, й останнього десятиліття. Ми вважаємо, що збірна України може виступити у стикових матчах за право вийти на ЧС-2022 дуже потужно. 

Бажаю нашим гравцям і тренерському штабу викластися на повну, щоб уболівальники раділи грі нашої команди", — наводить слова Павелка сайт телеканалів "Футбол".

Нагадаємо, матч Шотландія - Україна пройде 24 березня в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк". Переможець цієї пари зіграє вирішальний поєдинок за вихід на мундіаль з переможцем пари Уельс – Австрія.

Григорій МухінГригорій Мухін
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