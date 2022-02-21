Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року
Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року
У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук
У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу
Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу
ГоловнаСпорт

Перелом п'яти ребер, пошкоджена нирка та пробита легеня: результат одного удару на турнірі ММА в Анкасвілі

Ченс Ренкаутрі потрапив до клініки.

Фото: Lucas Noonan/Bellator

Американський боєць напівсередній ваги Ченс Ренкаутрі (16-5) потрапив до лікарні з численними травмами після поєдинку з росіянином Андрієм Корешковим (25-4) на турнірі Bellator 274 у Анкасвіллі.

Поєдинок завершився на 38-й секунді, коли Корешков пробив у корпус суперника ногою з розвороту.

Фото: Bellator MMA

Американець одразу впав на підлогу і не зміг продовжити поєдинок.

Менеджер бійця пізніше повідомив, що у Ренкаутрі діагностували перелом п'яти ребер та пробиту легеню.

“Ченс перебуває в хорошому настрої і готується до операції, – наводить слова менеджера MMA Fighting. – Дякуємо команді Bellator, яка надала величезну допомогу. Вітаємо Андрія Корешкова та його команду з перемогою”.

У свою чергу, 35-річний американський боєць, на прізвисько Вlack Еagle, виклав фотографію з лікарні та розповів про свої травми, які він отримав у бою з Корєшковим.

"Відчуваю себе досить бадьорим для людини з п'ятьма зламаними ребрами, проколотими, наполовину наповненими кров'ю легенею та пошкодженою ниркою, — написав Ренкаунтрі. — Не так я собі уявляв своє повернення до Bellator.

Проте вітаю Андрія Корешкова та висловлюю велику подяку всьому персоналу Bellator за їхню тяжку роботу як до, так і після бою. Відчуваю, що про мене дуже добре дбають.

Дякуємо всім за підтримку та добрі побажання. Як тільки мої ребра покриють металом я, подібно до Росомахи, повернуся в дію з адамантійним скелетом (вигаданий сплав металу із всесвіту Marvel Comics, - прим. LB.ua)".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також