Фото: Lucas Noonan/Bellator

Американський боєць напівсередній ваги Ченс Ренкаутрі (16-5) потрапив до лікарні з численними травмами після поєдинку з росіянином Андрієм Корешковим (25-4) на турнірі Bellator 274 у Анкасвіллі.

Поєдинок завершився на 38-й секунді, коли Корешков пробив у корпус суперника ногою з розвороту.

Фото: Bellator MMA

Американець одразу впав на підлогу і не зміг продовжити поєдинок.

Менеджер бійця пізніше повідомив, що у Ренкаутрі діагностували перелом п'яти ребер та пробиту легеню.

“Ченс перебуває в хорошому настрої і готується до операції, – наводить слова менеджера MMA Fighting. – Дякуємо команді Bellator, яка надала величезну допомогу. Вітаємо Андрія Корешкова та його команду з перемогою”.

У свою чергу, 35-річний американський боєць, на прізвисько Вlack Еagle, виклав фотографію з лікарні та розповів про свої травми, які він отримав у бою з Корєшковим.

"Відчуваю себе досить бадьорим для людини з п'ятьма зламаними ребрами, проколотими, наполовину наповненими кров'ю легенею та пошкодженою ниркою, — написав Ренкаунтрі. — Не так я собі уявляв своє повернення до Bellator.

Проте вітаю Андрія Корешкова та висловлюю велику подяку всьому персоналу Bellator за їхню тяжку роботу як до, так і після бою. Відчуваю, що про мене дуже добре дбають.

Дякуємо всім за підтримку та добрі побажання. Як тільки мої ребра покриють металом я, подібно до Росомахи, повернуся в дію з адамантійним скелетом (вигаданий сплав металу із всесвіту Marvel Comics, - прим. LB.ua)".