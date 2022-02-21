Американський боєць напівсередній ваги Ченс Ренкаутрі (16-5) потрапив до лікарні з численними травмами після поєдинку з росіянином Андрієм Корешковим (25-4) на турнірі Bellator 274 у Анкасвіллі.
Поєдинок завершився на 38-й секунді, коли Корешков пробив у корпус суперника ногою з розвороту.
Американець одразу впав на підлогу і не зміг продовжити поєдинок.
Менеджер бійця пізніше повідомив, що у Ренкаутрі діагностували перелом п'яти ребер та пробиту легеню.
“Ченс перебуває в хорошому настрої і готується до операції, – наводить слова менеджера MMA Fighting. – Дякуємо команді Bellator, яка надала величезну допомогу. Вітаємо Андрія Корешкова та його команду з перемогою”.
У свою чергу, 35-річний американський боєць, на прізвисько Вlack Еagle, виклав фотографію з лікарні та розповів про свої травми, які він отримав у бою з Корєшковим.
"Відчуваю себе досить бадьорим для людини з п'ятьма зламаними ребрами, проколотими, наполовину наповненими кров'ю легенею та пошкодженою ниркою, — написав Ренкаунтрі. — Не так я собі уявляв своє повернення до Bellator.
Проте вітаю Андрія Корешкова та висловлюю велику подяку всьому персоналу Bellator за їхню тяжку роботу як до, так і після бою. Відчуваю, що про мене дуже добре дбають.
Дякуємо всім за підтримку та добрі побажання. Як тільки мої ребра покриють металом я, подібно до Росомахи, повернуся в дію з адамантійним скелетом (вигаданий сплав металу із всесвіту Marvel Comics, - прим. LB.ua)".