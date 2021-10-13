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Україну можуть позбавити чемпіонату Європи з ММА, якщо російських спортсменів не допустять до участі

Президент Української федерації заявив, що російських спортсменів не буде в Києві.

Україну можуть позбавити чемпіонату Європи з ММА, якщо російських спортсменів не допустять до участі
Фото: GAMMA

У Глобальній асоціації змішаних бойових єдиноборств (GAMMA) повідомили, що Україну можуть позбавити чемпіонату Європи в разі недопуску російських спортсменів до змагань.

"Глобальна асоціація змішаних бойових єдиноборств віддана цінностям, на яких вона була заснована, включаючи абсолютну нетерпимість до будь-яких форм дискримінації. Асоціація вірить в об'єднавчу силу спорту, яка згуртовує людей на мирних спортивних змаганнях, а не споруджує між ними стіни. 

Під час підготовки до чемпіонату Європи 2021 року в Україні в ЗМІ з'явилася інформація про коментарі, які були дані UF MMA і президентом федерації Володимиром Теслею з приводу дискримінації російських атлетів на турнірі і які були хибно витлумачені пресою. Це тлумачення призвело до того, що атлети з Росії помилково вирішили, що їм не буде дозволено виступити на чемпіонаті Європи з політичних причин", - наводить текст заяви GAMMA "Спорт-Экспресс".

"У відповідь на це GAMMA офіційно заявляє, що ніколи не дозволить жодній національній федерації перешкоджати участі інших атлетів у турнірах GAMMA з політичних, ідеологічних чи будь-яких інших міркувань. GAMMA і місцеві організатори продовжують наполегливо працювати для того, щоб провести чемпіонат Європи на рівні, гідному атлетів, які приїдуть з усього континенту. Чемпіонат Європи 2021 року в Україні буде відкрито для всіх європейських країн - членів GAMMA", - зазначено в заяві.

Нагадаємо, 11 жовтня президент Української федерації зі змішаних бойових мистецтв Володимир Тесля заявив, що російські спортсмени не будуть допущені до чемпіонату Європи, який пройде в Києві з 5 по 9 листопада.

Григорій МухінГригорій Мухін
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