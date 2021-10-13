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Двоє великих хлопців вийшли на ринг убити один одного, - Усик про бій Ф'юрі - Вайлдер

У бою визначився потенційний суперник українця.

Двоє великих хлопців вийшли на ринг убити один одного, - Усик про бій Ф'юрі - Вайлдер
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк в інтерв'ю YouTube каналу Behind The Gloves розповів про реакцію свого клієнта на третій бій чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (31- 0-1, 22 КО) і Деонтея Вайлдера (42-2-1, 41 КО).

"Ми вже говорили з Усиком про бій Ф'юрі - Вайлдер. Більшість людей, які розуміють бокс, кажуть схожі речі. Відмінний бій, але дуже бідний боксерський матч. Видовищний поєдинок між двома бійцями, але як бокс це виглядало не дуже", - заявив Красюк.

При цьому промоутер повідомив про реакцію Усика на цей поєдинок.

"Це виглядало ніби два великих хлопці вийшли в ринг вбити один одного", - процитував Красюк Усика в інтерв'ю.

Григорій МухінГригорій Мухін
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