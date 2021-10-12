Далі або Усик, або нічого, - батько Ф'юрі

Ф'юрі-старший настільки впевнений у перемозі українця в реванші з Джошуа?

Фото: EPA/UPG Тайсон Ф'юрі

Джон Ф'юрі, батько чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, розповів про плани британця після перемоги над американцем Деонтеєм Вайлдером.

"Я вважаю, що Тайсон має шукати поєдинку або з Олександром, або ні з ким. Далі або Усик, або нічого. Мене не хвилюють інші суперники - вони не на одному рівні з моїм сином", - наводить слова Джона Ф'юрі "Спорт-Экспресс" з посиланням на TalkSport.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді поєдинку, який відбувся в ніч на 10 жовтня в Лас-Вегасі. На рахунку британця 31 перемога і 1 нічия в 32 боях.

Додамо, що наступний бій Усик повинен провести проти Ентоні Джошуа - британець офіційно активував пункт про реванш у контракті з українцем.