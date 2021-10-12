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Депай установив рекорд збірної Нідерландів

З показником 14 голів він випередив Патріка Клюйверта.

Мемфіс Депай
Фото: EPA/UPG
Мемфіс Депай

У європейській відбірковій групі G Чемпіонату світу-2022 між збірними Нідерландів і Норвегії йде запекла боротьба за перше місце.

У 8-му турі ці дві команди здобули свої чергові перемоги. Норвежці вдома обіграли чорногорців - 2:0, а збірна Нідерландів розтрощила команду Гібралтару - 6:0.

Огляд матчу Норвегія - Чорногорія.

Огляд матчу Нідерланди - Гібралтар.

Відзначимо, що в складі "летючих голландців" дублем відзначився нападник "Барселони" Мемфіс Депай. Це його 13-й і 14-й голи за збірну у 2021 році.

Мемфіс установив новий рекорд національної команди за кількістю забитих м'ячів за календарний рік.

За цим показником він випередив Патріка Клюйверта, який у 2000-му, на клубному рівні також захищаючи кольори "Барселони", 12 разів вразив ворота суперника своєї збірної.

Додамо, що за два тури до завершення відбіркового турніру збірна Нідерландів на два очки випереджає норвежців.

Мабуть, питання першого місця і володар прямої путівки на ЧС-2022 вирішиться в останньому турі в очному протистоянні цих команд в Амстердамі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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