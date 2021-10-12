З показником 14 голів він випередив Патріка Клюйверта.

Фото: EPA/UPG Мемфіс Депай

У європейській відбірковій групі G Чемпіонату світу-2022 між збірними Нідерландів і Норвегії йде запекла боротьба за перше місце.

У 8-му турі ці дві команди здобули свої чергові перемоги. Норвежці вдома обіграли чорногорців - 2:0, а збірна Нідерландів розтрощила команду Гібралтару - 6:0.

Огляд матчу Норвегія - Чорногорія.

Огляд матчу Нідерланди - Гібралтар.

Відзначимо, що в складі "летючих голландців" дублем відзначився нападник "Барселони" Мемфіс Депай. Це його 13-й і 14-й голи за збірну у 2021 році.

Мемфіс установив новий рекорд національної команди за кількістю забитих м'ячів за календарний рік.

За цим показником він випередив Патріка Клюйверта, який у 2000-му, на клубному рівні також захищаючи кольори "Барселони", 12 разів вразив ворота суперника своєї збірної.

13 - @Memphis has scored 13 goals for The Netherlands in 2021, more than any other player in a single calendar year for @OnsOranje. Record. pic.twitter.com/RliQcmiuLw — OptaJohan (@OptaJohan) October 11, 2021

Додамо, що за два тури до завершення відбіркового турніру збірна Нідерландів на два очки випереджає норвежців.

Мабуть, питання першого місця і володар прямої путівки на ЧС-2022 вирішиться в останньому турі в очному протистоянні цих команд в Амстердамі.