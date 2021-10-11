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За минулий фінансовий рік "Шахтар" заплатив пів мільярда гривень податків

З доходами 2,3 млрд.

За минулий фінансовий рік "Шахтар" заплатив пів мільярда гривень податків
"Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"

"Шахтар" опублікував річний фінансовий звіт за підсумками сезону-2020/21.

Дохід донецького клубу з урахуванням ПДВ склав 2,284 млрд гривень, повідомляє пресслужба "гірників". У цю суму входять продаж і оренда гравців, доходи від УЄФА і ФІФА, а також фінансові кошти, отримані від комерційної діяльності.

Зокрема, на продажах і оренді футболістів донецький клуб заробив 178 млн грн, а найбільша стаття доходів - виплати від УЄФА і ФІФА (1,615 млрд грн).

У доходах від комерційної діяльності (491 млн грн) найбільшою статтею є спонсорство і реклама (462 млн), а також продаж ТВ-прав - 14 млн. Незначний заробіток склали продаж атрибутики, корпоративних лож і квитків.

При цьому "Шахтар" у цілому заплатив 497 млн грн податків. Сума ПДФО склала 364,9 млн гривень.

"Шахтар" займає друге місце турнірної таблиці УПЛ. Відставання від лідера "Динамо" становить три очки.

Крім того, підлеглі Роберто Де Дзербі ведуть боротьбу на груповій стадії Ліги чемпіонів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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