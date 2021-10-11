Промоутер Усика розповів, коли відбудеться реванш із Джошуа

На організацію бою ще є час.

Промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів, коли оголосять місце проведення реваншу українця з британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Бій відбудеться там, де буде тепло в цей час.

У нас є 7 місяців на організацію цього поєдинку - вони закріплені контрактно. Якщо поєдинок не відбудеться в рамках 7 місяців, є підстави вважати, що він узагалі не відбудеться. Організатори повинні почати свою роботу як мінімум за 4 місяці, а то й за 5", - цитує Красюка ua.tribuna.co.

"Потрібно визначити час і місце. Для цього необхідно проаналізувати рейтинг кожного з варіантів. Мається на увазі те, скільки ми можемо отримати комерційного інтересу, організовуючи його в різних країнах.

Опції будуть незмінними - їх 4. Одна - під знаком питання. Перша - це Велика Британія, друга - Америка, третя - Україна, а опція під знаком питання - це одна з країн, які вже мають досвід проведення подібних поєдинків. Уже є кілька сусідніх держав, які із задоволенням привертають до себе увагу спортом", - зазначив промоутер.

"Сумніваюся, що в найближчі півтора-два місяці зможемо оголосити про місце проведення бою", - додав Красюк.

Нагадаємо, що в першому бою Усик здобув перемогу над Джошуа одностайним рішенням суддів - 117-112, 116-112, 115-113.

Раніше повідомляли, що Джошуа активував пункт у контракті про реванш з Усиком.