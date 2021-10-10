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Катар став ближчим: Україна здобула першу перемогу у відбірковому турнірі ЧС-2022 (оновлено)

Була обіграна Фінляндія.

Катар став ближчим: Україна здобула першу перемогу у відбірковому турнірі ЧС-2022 (оновлено)
Збірна Україна
Фото: УАФ

У Гельсінкі на "Олімпійському" в рамках 6-го туру європейського відбіркового турніру до Чемпіонату світу-2022 відбувся матч між збірними Фінляндії та України.

Перемогу здобули гості - 2:1.

Усі основні події відбулися в першому таймі.

Рахунок відкрив уже на 4-й хвилині Андрій Ярмоленко.

На 30-й хвилині колега Ярмоленка по Англійській прем'єр-лізі форвард "Норвіча" Теему Пуккі зрівняв його.

Однак рівновага протрималася лише 5 хвилин. Роман Яремчук точним ударом, як виявилося, приніс збірній України першу перемогу в цьому відбірковому циклі.

У ще одному матчі групи D команда Боснії і Герцеговини здобула виїзну перемогу над Казахстаном - 2:0.

Підопічні Олександра Петракова зберегли друге місце, відстаючи від лідерів французів на 4 очки.

Боснійці за два очки від українців з грою в запасі.

12 жовтня у Львові пройде дуель збірних України та Боснії і Герцеговини. Саме боснійці вимальовуються основними суперниками українців у боротьбі за друге місце в групі, яке дозволить продовжити боротьбу за поїздку до Катару.

Оновлення. Огляд матчу Фінляндія - Україна.

Огляд матчу Казахстан - Боснія і Герцеговина.

Григорій МухінГригорій Мухін
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