У південноамериканському відбірковому турнірі Чемпіонату світу-2022 відбувся черговий тур.

Зокрема, в Каракасі збірна Венесуели приймала 5-разових чемпіонів світу бразильців.

Матч склався дуже драматично. Уже на 11-й хвилині форвард Ерік Рамірес, який грає за київське "Динамо", відкрив рахунок - 1:0.

Однак у другому таймі гості зуміли тричі відзначитися, причому другий і третій голи пентакампіони забили на 85-й і 90+5 хвилинах - 1:3.

Після 9 матчів збірна Бразилії має 100-відсотковий результат і очолює турнірну таблицю. Своєю чергою Венесуела з чотирма очками замикає її.