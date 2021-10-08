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Форвард "Динамо" відзначився у відбірковому матчі ЧС-2022 проти Бразилії

Гол Еріка Раміреса не допоміг збірній Венесуели.

Форвард "Динамо" відзначився у відбірковому матчі ЧС-2022 проти Бразилії
Ерік Рамірес
Фото: A Bola

У південноамериканському відбірковому турнірі Чемпіонату світу-2022 відбувся черговий тур.

Зокрема, в Каракасі збірна Венесуели приймала 5-разових чемпіонів світу бразильців.

Матч склався дуже драматично. Уже на 11-й хвилині форвард Ерік Рамірес, який грає за київське "Динамо", відкрив рахунок - 1:0.

Однак у другому таймі гості зуміли тричі відзначитися, причому другий і третій голи пентакампіони забили на 85-й і 90+5 хвилинах - 1:3.

Після 9 матчів збірна Бразилії має 100-відсотковий результат і очолює турнірну таблицю. Своєю чергою Венесуела з чотирма очками замикає її.

Григорій МухінГригорій Мухін
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