Українка Монзуль отримала призначення на відбірковий матч ЧС-2022 за участю збірної Англії

Найближчої суботи, 9 жовтня, в рамках відбіркової кампанії Чемпіонату світу-2022 в групі I відбудеться матч 7-го туру, в якому збірна Андорри прийматиме національну команду Англії.

Обслуговувати цей поєдинок довірено українській рефері Катерині Монзуль, повідомляє Sky Sports. Це перший випадок в історії "Трьох левів", коли арбітром їхнього офіційного матчу буде жінка.

Зазначимо, що на лініях працюватимуть ще дві українки - Марина Стрілецька і Світлана Грушко. За систему VAR відповідатиме авторитетна француженка Стефані Фраппар.

Раніше Монзуль вже судила матчі чоловічих збірних команд – 2020 року поєдинок Сан-Марино - Гібралтар у Лізі націй.

Українська суддя також має досвід роботи на чемпіонаті світу і Європи серед жінок.