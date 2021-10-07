Ф'юрі і Вайлдеру заборонили проводити фінальну дуель поглядів

Ведуча навмисно нагнітала атмосферу під час пресконференції і провокувала боксерів до сутички ще до рингу.

Напередодні бою між володарем титулу WBC у суперважкій вазі британцем Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером відбулася підсумкова пресконференція боксерів.

Однак захід пройшов без традиційної дуелі поглядів, яку заборонив промоутер чемпіона Боб Арум.

Глава Top Rank звинуватив ведучу телеканалу FOX Кейт Абдо в тому, що вона навмисно нагнітала атмосферу під час пресконференції і провокувала боксерів до сутички ще до рингу.

"Якби відбулася дуель поглядів, вони почали б штовхати один одного. На сцені не було охорони, а ця ведуча їх підбурювала. Оскільки вона з FOX, то була повністю упередженою.

Хто б їх зупинив? Вони емоційні, вони бійці, вони ображали один одного на очах у всього світу, кажучи найгірші речі, але це прийнятно. Слова не завдають ніякої шкоди. Але тепер ви зводите їх разом, як злих собак, і хочете, щоб вони щось улаштували", - цитує Арума Boxingnews24.

"Ми сказали: "Ніякої битви поглядів". А що вона каже? "Тепер ми збираємося провести дуель поглядів". Та йде вона... І FOX нехай йде. Битви поглядів не було, і ми врятували бій", - зазначив промоутер.