Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради
Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради
Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями
Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями
Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"
Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку свідомо неприйнятні умови реваншу
Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку свідомо неприйнятні умови реваншу
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
ГоловнаСпорт

Ф'юрі і Вайлдеру заборонили проводити фінальну дуель поглядів

Ведуча навмисно нагнітала атмосферу під час пресконференції і провокувала боксерів до сутички ще до рингу.

Ф'юрі і Вайлдеру заборонили проводити фінальну дуель поглядів
Боб Арум
Фото: mediaboxing.com

Напередодні бою між володарем титулу WBC у суперважкій вазі британцем Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером відбулася підсумкова пресконференція боксерів.

Однак захід пройшов без традиційної дуелі поглядів, яку заборонив промоутер чемпіона Боб Арум.

Глава Top Rank звинуватив ведучу телеканалу FOX Кейт Абдо в тому, що вона навмисно нагнітала атмосферу під час пресконференції і провокувала боксерів до сутички ще до рингу.

"Якби відбулася дуель поглядів, вони почали б штовхати один одного. На сцені не було охорони, а ця ведуча їх підбурювала. Оскільки вона з FOX, то була повністю упередженою.

Хто б їх зупинив? Вони емоційні, вони бійці, вони ображали один одного на очах у всього світу, кажучи найгірші речі, але це прийнятно. Слова не завдають ніякої шкоди. Але тепер ви зводите їх разом, як  злих собак, і хочете, щоб вони щось улаштували", - цитує Арума Boxingnews24.

"Ми сказали: "Ніякої битви поглядів". А що вона каже? "Тепер ми збираємося провести дуель поглядів". Та йде вона... І FOX нехай йде. Битви поглядів не було, і ми врятували бій", - зазначив промоутер.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також