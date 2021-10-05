Гонорари Ф'юрі і Вайлдера за чемпіонський бій значно перевищать гонорар Джошуа за бій з Усиком

Переможець цього поєдинку є потенційним суперником українця.

Чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21КО) в ніч на 10 жовтня очікує захист титулу в бою проти американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41КО).

"Циганський король" гарантовано отримає за титульний поєдинок 30 млн доларів, повідомляє Essentially Sports. Своєю чергою претендент заробить у півтора разу менше - 20 млн.

Варто відзначити, що Ф'юрі також отримає 60% прибутку від платних трансляцій.

Нагадаємо, ексчемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа за поєдинок з Олександром Усиком отримає гонорар у розмірі £ 15 млн (приблизно € 17,5 млн).