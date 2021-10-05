Уже цієї суботи матчем проти Фінляндії для збірної України відновлюється відбіркова кампанія до Чемпіонату світу-2022.

Фото: Павло Кубанов

Першого дня збору національної команди в.о. головного тренера Олександр Петраков поспілкувався з журналістами.

Зокрема, український фахівець висловився про виклик захисника "Динамо" Олександра Караваєва в розташування національної команди.

За словами Петракова, він у хороших відносинах з гравцем.

"Я не хотів викликати Караваєва? Це повна нісенітниця. Я викликав людину, він грає. Ми з Сашею у відмінних відносинах. Ми з ним поговорили, посміялися. Нікого не слухайте", - порадив наставник збірної.

"Найголовніше, щоб достовірна була інформація. Усі ці чутки такі примітивні. За півтора місяця, що перебуваю на чолі збірної України, мені так приємно. Ви мене всі так ненавидите, стільки про мене статей, гидот, завдяки чому я став сильнішим. Дякую вам величезне. Дякую вам, у мене аж мотивація божевільна - мене так ненавидять. Клас", - заявив Петраков.

Фото: Павло Кубанов Олександр Петраков

Крім того, в.о. головного тренера запитали і про Руслана Маліновського, зокрема, про невиклик у розташування національної команди.

"Маліновський? Я думав, це перше питання буде. Уся країна не може спати. Уже скільки часу тільки про Маліновського говорять. Який покидьок Петраков, він повинен зателефонувати, вибачитися, стати на коліна. Я ще раз кажу. Я вже все сказав щодо Маліновського.

Я вже сказав всю правду, але вона нікому в нашій країні не потрібна. Мене навчили і сказали, що в нашій країні говорити правду не можна. Більше я нічого говорити не буду", - зазначив Петраков.

Пресконференція Олександра Петракова

Нагадаємо, крім поєдинку з фінами, нашій збірній у відборі на ЧС-2022 в жовтні ще належить зустрітися з Боснією і Герцеговиною. Матч пройде в Україні 12 жовтня.