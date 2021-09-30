Маліновський потрапив у команду місяця Серії А

Фото: Atalanta BC Руслан Маліновський

Авторитетний портал WhoScored назвав символічну збірну вересня в Серії А.

У команду місяця потрапив атакувальний хавбек "Аталанти" Руслан Маліновський. Із середнім балом 7.69 українець поступився лише форвардам "Наполі" Віктору Осімхену (7.93) і Лоренцо Інсіньє (7.80).

Маліновський - єдиний представник бергамців у символічній збірній.

У команді місяця 6 гравців представляють лідера першості "Наполі", по одному - "Мілан", "Торіно", "Інтер" і "Ювентус".

Додамо, що напередодні Руслан також провів позитивний поєдинок проти "Янг Бойз" (1:0) у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков вирішив не викликати хавбека "Аталанти" на жовтневі відбіркові матчі ЧС-2022.